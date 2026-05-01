Acordo comercial entre União Europeia e Mercosul entra hoje, provisoriamente, em vigor após mais de 25 anos de negociações
O Acordo Comercial entre a União Europeia e o Mercosul entra hoje em vigor, provisoriamente, depois de mais de 25 anos de negociações. O acordo é contestado por alguns países e por várias associações de agricultores de alguns estados-membros, mas a Comissão Europeia salienta que tem benefícios imediatos e tangíveis para as empresas, os trabalhadores e os cidadãos da UE.
Today, the EU-Mercosur agreement takes off. Starting now, our companies and citizens will be able to enjoy its benefits. On this 1st of May, international workers’ day, Europe and Latin America celebrate by investing in our common prosperity.— António Costa (@eucopresident) May 1, 2026
In our video call with Mercosur… pic.twitter.com/R3wnik6ZNN
Ursula von der Leyen reafirmou que juntos, União Europeia e Mercosul, enviam uma mensagem poderosa ao mundo: a de que a abertura e a parceria criam prosperidade para todos.
I would like to thank each of you for your commitment to the EU-Mercosur agreement.@SantiPenap 🇵🇾@JMilei 🇦🇷@LulaOficial 🇧🇷@OrsiYamandu 🇺🇾— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 1, 2026
And dear @eucopresident
Together we send a powerful message to the world.
That openness and partnership create prosperity for all. pic.twitter.com/c9FeVkvw6K
Em vigor, mas de forma provisória
O que prevê este acordo
- Os setores da agricultura e agroalimentar da UE vão beneficiar de direitos aduaneiros mais baixos, ou mesmo da toral eliminação, o que fará com que estes produtos sejam mais competitivos no Mercosul.
- Além disso, 344 indicações geográficas (IG) europeias, como o Azeite de Trás-os-Montes ou os Ovos Moles de Aveiro, beneficiarão de proteção jurídica no Mercosul a partir de 1 de maio, evitando a imitação destes produtos neste mercado de consumo em crescimento.
- Os setores agroalimentares sensíveis da UE vão beneficiar de todas as proteções necessárias no quadro de contingentes pautais cuidadosamente calibrados, de um mecanismo de salvaguardas sem precedentes e de controlos reforçados.
- 99.000 toneladas de carne de bovino: o que corresponde a 1,5% da produção total da UE;
- 25.000 toneladas de carne de porco: 0,1% da produção total da UE; e
- 180.000 toneladas de carne de aves: 1,3% da produção total da UE por ano.
- O acordo inclui uma cláusula de salvaguarda para proteger os agricultores da UE contra qualquer aumento repentino das importações.
- Esta é a primeira vez que uma medida deste tipo é incluída num acordo comercial da UE, mesmo para produtos já sujeitos a quotas.
- Além disso, a Comissão está preparada para prestar assistência rápida e eficaz aos agricultores no caso improvável de uma perturbação significativa do mercado relacionada com o acordo.
Eliminação de barreira não pautais e exportação de serviços
- Comércio total entre Portugal e o Mercosul atingiu os 8,5 mil milhões de euros em 2024 em comércio e serviços.
- Este acordo eliminará as tarifas sobre 91% de todos os produtos, beneficiando praticamente todas as exportações portuguesas.
- Atualmente, os produtos agroalimentares representam apenas 5% do total das exportações da UE para o Mercosul, devido às tarifas proibitivas e outras restrições em vigor nos países do Mercosul.
- Atualmente, as tarifas do Mercosul, que atingem os 55% sobre os produtos agroalimentares da UE, praticamente fecham o mercado a estes produtos.
- O acordo UE-Mercosul eliminará estas tarifas, ajudando os agricultores portugueses a aumentar as suas exportações para esta região.
- Recorde-se que o comércio é importante para a economia de Portugal. Mais de 686.000 empregos portugueses são sustentados pelas exportações portuguesas e da UE para o mundo o que representa mais de 1 em cada 8 empregos.
- O acordo, que hoje entra provisoriamente em vigor, beneficia praticamente todas as exportações portuguesas e salvaguarda 36 indicações geográficas protegidas entre as quais a pera rocha do Oeste, o queijo da Serra da Estrela ou os vinhos do Porto e do Pico nos Açores.
- Esta proteção vai permitir a venda de mais produtos portugueses e a preços mais elevados, uma vez que o preço de venda dos produtos protegidos por Indicação Geográfica é entre 2 a 3 vezes superior ao dos produtos normais.
- Azeite de Moura (Azeite)
- Azeite do Alentejo Interior (Azeite)
- Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (Azeite)
- Azeite de Trás-os-Montes (Azeite)
- Azeites do Norte Alentejano (Azeite)
- Azeites do Ribatejo (Azeite)
- Chouriça de Carne de Vinhais; Salsicha de Vinhais (Produtos de carne)
- Chouriço de Portalegre (produtos à base de carne)
- Mel dos Açores (Mel)
- Pastelaria Ovos Moles de Aveiro / (bolos)
- Pêra Rocha do Oeste (Frutos)
- Presunto de Barrancos / Palete de Barrancos (Produtos de carne)
- Queijo S. Jorge
- Queijo Serra da Estrela (Queijo)
- Portugal Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (Queijo)
- Açores (Vinho)
- Alentejano (Vinho)
- Alentejo (Vinho)
- Algarve (Vinho)
- Bairrada (Vinho)
- Beira Interior (Vinho)
- Carcavelos (Vinho)
- Dão (Vinho)
- Douro (Vinho)
- Duriense (Vinho)
- Lisboa (Vinho)
- Vinho da Madeira (Vinho)
- madeirense (Vinho)
- Vinho do Porto (Vinho)
- Palmela (Vinho)
- Pico (vinho)
- Setúbal (Vinho)
- Távora-Varosa (Vinho)
- Tejo (Vinho)
- Trás-os-Montes (Vinho)
- Vinho Verde (Vinho)
Portugal e o Mercosul em serviços