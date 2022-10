Acordo na concertação social "é uma almofada", considera Marcelo

Foto: José Coelho - Lusa

O presidente da República considera "muito importante" o acordo na concertação social anunciado na noite de sábado. Marcelo Rebelo de Sousa considera preferível avançar com alguma almofada do que avançar sem almofada nenhuma. "Este acordo é uma almofada", afirmou aos jornalistas este domingo.