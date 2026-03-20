ACT põe processo a Pingo Doce sobre substituição em greve, empresa apresenta defesa

Contactada pela Lusa, fonte oficial da cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins informou que "o Pingo Doce respeita integralmente a legislação laboral, incluindo o direito à greve, ao mesmo tempo que assegura o compromisso de servir os seus clientes diariamente".

A ACT "notificou o Pingo Doce da instauração de um processo de contraordenação referente a uma alegada situação de substituição de trabalhadores em greve na loja de Alverca, durante a greve geral de 11 de dezembro", confirmou a mesma fonte.

Contudo, "o Pingo Doce discorda da instauração do referido processo, pelo que já apresentou a sua defesa e aguarda a decisão final da ACT", rematou fonte oficial.

Numa nota enviada à redação, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CEP) refere que na véspera da greve geral, a estrutura sindical "denunciou o ataque ao direito à greve na loja do Pingo Doce em Alverca e pediu intervenção" da ACT.

"A inspeção da ACT confirmou a ilegalidade que o CESP denunciou: o Pingo Doce substituiu mesmo trabalhadores que aderiram à greve Geral de 11 de dezembro" do ano passado.