Aeroporto Luís de Camões ficará a 20 minutos do centro de Lisboa por ferrovia

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A nova estação será servida por quatro linhas e três plataformas, com ligações diretas de longo curso a várias regiões do país, anunciou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, durante a sessão denominada "Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo", que decorre no Centro de Congressos e Reuniões do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Os dados fazem parte do relatório técnico do novo aeroporto, entregue pela ANA - Aeroportos ao Governo na semana passada, que prevê submeter o Estudo de Impacte Ambiental ao Governo até ao final do mês.

A estimativa oficial aponta para 20 milhões de passageiros por ano a viajar de e para o aeroporto através de serviços ferroviários.

A infraestrutura deverá abrir com capacidade para 56 milhões de passageiros anuais, duas pistas e um terminal com cerca de 500 mil metros quadrados.