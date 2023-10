Aeroporto. Proposta da Comissão Independente é muito "bem-vinda"

O Diretor Executivo da RENA - Associação das Companhias Aéreas em Portugal, António Moura Portugal, considera "muito bem-vinda" a proposta feita pela Comissão Independente para a localização do novo aeroporto, para uma solução transitória até à construção de um novo aeroporto.



No entanto, António Moura Portugal espera que o Estado faça a sua parte e tenha margem no contrato de concessão com a ANA para exigir que o concessionário faça esses investimentos, à semelhança do que já aconteceu noutros países onde se verificou a mesma necessidade.

Sobre a construção de um novo terminal lembra que não é por decreto que uma certa companhia vai para determinado terminal, será necessário que a infraestrutura seja atrativa nomeadamente ao nível do preço.









Relativamente ao novo aeroporto, a RENA não toma posição, ainda assim António Moura Portugal concorda com o CEO da TAP quando recentemente manifestou não ser aceitável ter um aeroporto no centro da cidade. O responsável da RENA diz que, neste momento, as companhias estão a operar com "a corda no pescoço" dado que qualquer falha operacional obriga a reafectar recursos porque o aeroporto está congestionado e com uma ocupação acima do desejado. Também por isso há companhias que gostariam de voar ou reforçar a sua operação para Lisboa e não o fazem, porque o aeroporto Humberto Delgado não tem capacidade.