Economia
Conversa Capital
AHRESP. Apoios do Governo à hotelaria e restauração são para já só promessas
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pede ao Governo que concretize os anúncios que tem vindo a fazer de apoio ao setor e que, para já, são apenas promessas.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
A AHRESP adianta que falta prolongar as ajudas aos empresários afetados pelas tempestades de janeiro e fevereiro deste ano. Para a secretária-geral, "está na altura de dar concretização a algumas medidas apresentadas".
Sobre o impacto da guerra do Médio Oriente no setor, Ana Jacinto admite que já há um reflexo do acréscimo de custos no preço ao consumidor, mas que não corresponde à totalidade do aumento que os empresários estão a ter. Só os números de abril é que vão revelar o verdadeiro impacto da crise dos combustíveis que é "muito preocupante" e "tremenda".
Quanto à revisão da lei laboral, AHRESP teme o resultado que possa advir de uma discussão no Parlamento sem acordo prévio entre a UGT e as confederações patronais.
A associação revela existirem muitas dúvidas e “nebulosas” sobre a implementação do sistema de devolução e reembolso de garrafas. A Agência Portuguesa do Ambiente está a preparar uma circular para clarificar essas dúvidas que subsistem.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da RTP Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.