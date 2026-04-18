AHRESP. Apoios do Governo à hotelaria e restauração são para já só promessas

Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas

existem empresários que ainda não receberam nenhum apoio, em entrevista à RTP Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, disse ter a garantia do Governo de que, para compensar os impactos da guerra no Médio Oriente, a linha de apoio financeiro à tesouraria com uma componente de fundo perdido vai avançar.



A AHRESP adianta que falta prolongar as ajudas aos empresários afetados pelas tempestades de janeiro e fevereiro deste ano. Para a secretária-geral, "está na altura de dar concretização a algumas medidas apresentadas".



Sobre o impacto da guerra do Médio Oriente no setor, Ana Jacinto admite que já há um reflexo do acréscimo de custos no preço ao consumidor, mas que não corresponde à totalidade do aumento que os empresários estão a ter. Só os números de abril é que vão revelar o verdadeiro impacto da crise dos combustíveis que é "muito preocupante" e "tremenda".



Quanto à revisão da lei laboral, AHRESP teme o resultado que possa advir de uma discussão no Parlamento sem acordo prévio entre a UGT e as confederações patronais.



A associação revela existirem muitas dúvidas e “nebulosas” sobre a implementação do sistema de devolução e reembolso de garrafas. A Agência Portuguesa do Ambiente está a preparar uma circular para clarificar essas dúvidas que subsistem.



Depois da pandemia e quando em Leiria ainda, em entrevista à RTP Antena 1 e ao, Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, disse ter a garantia do Governo de que, para compensar os impactos da guerra no Médio Oriente, aA AHRESP adianta que falta prolongar as ajudas aos empresários afetados pelas tempestades de janeiro e fevereiro deste ano. Para a secretária-geral, "".Sobre o impacto da guerra do Médio Oriente no setor, Ana Jacinto admite que, mas que não corresponde à totalidade do aumento que os empresários estão a ter. Só os números de abril é que vão revelar o verdadeiro impacto da crise dos combustíveis que é "" e "".Quanto à revisão da lei laboral, AHRESPA associação revela existirem muitas dúvidas e “” sobre a implementação do. A Agência Portuguesa do Ambiente está a preparar uma circular para clarificar essas dúvidas que subsistem. Entrevista conduzida por Rosário Lira, da RTP Antena 1, e Inês Pinto Miguel, do Jornal de Negócios.