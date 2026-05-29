AICEP assina investimento de 57,5 milhões de euros com empresa de componentes de bicicletas

Num comunicado, a AICEP detalhou que a unidade será dedicada à produção de "um conjunto alargado de componentes para bicicletas", num investimento global de cerca de 57,5 milhões de euros e que "prevê a criação de 527 novos postos de trabalho, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento económico da região e para a consolidação da cadeia de valor das duas rodas, na qual Portugal já é o principal produtor de bicicletas na Europa".

A AICEP indicou que esta será a segunda unidade industrial da Sramport em Portugal, sendo que, no âmbito deste contrato de investimento, "o apoio financeiro do Estado Português ascende a aproximadamente 16,9 milhões de euros, sendo atribuído pela AICEP ao abrigo do regime contratual de investimento e financiado por fundos nacionais".

"Este projeto reforça a posição do país como destino atrativo para investimento estrangeiro e como polo relevante na indústria europeia de componentes para duas rodas", rematou a AICEP.