Ajustes diretos lideraram contratação pública em Angola com 1,61 mil milhões de euros em 2025

Ajustes diretos lideraram contratação pública em Angola com 1,61 mil milhões de euros em 2025

Os ajustes diretos lideraram a contratação pública em Angola em 2025, atingindo 1,7 biliões de kwanzas (1,61 mil milhões de euros), correspondendo a 90,5% do valor contratual global e a 70% dos procedimentos registados, foi hoje anunciado.

Lusa /

VER MAIS

Segundo o Relatório Anual da Contratação Pública Angolana (RACPA) 2025, hoje apresentado, em Luanda, foram registados o ano passado um total de 11.888 procedimentos de contratação pública, representando um aumento de 171% em comparação com o período homólogo.

Os 11.888 procedimentos totalizaram um valor contratual de 1.897.806 milhões de kwanzas (1,77 mil milhões de euros), refere-se no estudo consultado pela Lusa.

Quanto à tipologia de procedimentos, a contratação simplificada (também conhecida por ajuste direto) -- estabelecido na Lei dos Contratos Públicos em Angola, onde a entidade pública contratante convida diretamente um fornecedor sem necessidade de concurso público -- correspondeu a 70%.

O concurso limitado por convite (18%), concurso público (6%), contratação emergencial (3%), procedimento dinâmico eletrónico (2%) e concurso limitado por prévia qualificação (1%) surgem nas posições imediatas.

De acordo com o relatório, elaborado pelo Serviço Nacional da Contratação Pública (SNCP) de Angola, o tipo de procedimento com registo de maior valor contratual em 2025 foi a contratação simplificada com 1.717.801 milhões de kwanzas, seguido da contratação emergencial com 69.263 milhões de kwanzas (66,6 milhões de euros).

Só a contratação simplificada totalizou 8.320 procedimentos do global (70%) em 2025, um aumento de 283% face ao período homólogo.

O SNCP, órgão tutelado pelo Ministério das Finanças de Angola, salienta igualmente que os dados de 2025 apontam que, do total de 11.888 procedimentos de contratação registados, a adoção de procedimentos abertos (com concurso) teve um peso de 9% face aos procedimentos fechados com 91%, "mantendo a tendência do período homólogo".

A pesquisa recorda que, em 2024, os procedimentos fechados tiveram um peso de 89% e os restantes foram abertos.

Os ajustes diretos, sobretudo autorizados pelo Presidente angolano, João Lourenço, têm sido alvo de críticas, nos últimos anos, pela oposição política, ativistas e membros de organizações não governamentais, alegando que a prática fomenta a corrupção e desvio de fundos públicos.

Salienta-se também no RACPA 2025 que o número total de procedimentos reflete um "notável crescimento 171% face a 2024. Todavia, apesar deste progresso, regista-se uma "fraca adoção de procedimentos abertos em relação aos fechados", salienta-se.

"E uma preocupante utilização da contratação simplificada, o que limita a competitividade e a possibilidade de se alcançar melhores condições de contratação", acrescenta o SNCP, defendendo a "necessidade urgente" de se ampliar a utilização dos procedimentos eletrónicos.

A instituição pública argumenta mesmo que o Serviço Nacional de Contratação Pública Eletrónica tem-se afirmado como uma ferramenta essencial para assegurar maior transparência, equidade e eficiência, tendo gerado, em 2025, uma poupança de 22.705 milhões de kwanzas, influenciado pela obrigatoriedade da utilização do procedimento dinâmico eletrónico na aquisição de viaturas.

As aquisições de bens móveis (68,2%) lideraram o total de procedimentos reportados, seguindo-se as aquisições de serviços (24,2%), empreitadas de obras públicas (7,4%), concessões (0,11%), locação de bens (0,08%) e privatização, com 0,01%.

PUB
PUB