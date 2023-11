Alguns membros do Conselho do BCE favoráveis a deixar a porta aberta para novas subidas

É o que revela a ata da reunião de política monetária de 25 e 26 de outubro, que o BCE publicou hoje e que reflete as discussões que levaram a entidade monetária a manter as taxas de juros em 4,5% após dez aumentos consecutivos desde julho de 2022.

"Alguns membros (do BCE) argumentaram a favor de deixar a porta aberta para uma possível nova subida das taxas de juro", que dependerá dos dados económicos, segundo a ata da reunião.

Mesmo mantendo as taxas de juro na reunião do final de outubro, alguns membros consideraram que o BCE deveria estar preparado "para aumentar as taxas de juro, se necessário, mesmo que tal não faça parte do atual cenário de base".

A reunião sublinhou que "o Conselho do BCE tinha de ser persistente e vigilante".

"A persistência foi considerada essencial para trazer a inflação para 2% a médio prazo", juntamente com a perseverança e a paciência, porque podem surgir novos choques na economia, acrescenta a ata.

"A vigilância implicou que, embora o Conselho do BCE tivesse de avaliar a eficácia das suas medidas e reconhecer os progressos alcançados, devia evitar-se o excesso de confiança e a complacência, tendo em conta os possíveis novos desafios que poderiam surgir até que a inflação regresse ao objetivo", refere o documento.

Ao mesmo tempo, o Conselho do BCE concorda que a economia da zona euro é fraca e que as perspetivas económicas se agravaram.