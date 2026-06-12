Alibaba oferece 1.296 milhões de euros pela plataforma de entregas Pupu

A agência de notícias, que cita fontes anónimas, indicou que a oferta da Alibaba é mais do dobro da apresentada pela sua antiga subsidiária Sun Art, atualmente apoiada pelo fundo DCP Capital, que terá oferecido cerca de 600 milhões de dólares (518 milhões de euros) pela Pupu.

A proposta mais elevada do grupo sediado em Hangzhou, no leste da China, reflete a crescente competição pela aquisição de ativos comerciais entre os três maiores nomes do comércio eletrónico chinês, setor em que a Alibaba disputa mercado com a JD.com e a Meituan.

A Meituan anunciou em fevereiro um acordo de 717 milhões de dólares (619 milhões de euros) para adquirir a Dingdong, outra empresa especializada, tal como a Pupu, na entrega ao domicílio de alimentos e produtos de supermercado, um serviço amplamente utilizado pelos consumidores chineses.

Segundo a Bloomberg, este segmento é um dos poucos que ainda apresenta margem de crescimento em termos de penetração `online`. A Pupu é também uma das últimas empresas independentes de entregas ao domicílio que ainda não foram adquiridas por um dos gigantes do setor, marcado nos últimos anos por intensas guerras de preços.

O artigo recorda que, embora a consolidação do mercado possa contribuir para aliviar essa pressão competitiva, também concentra mais poder nas mãos de um pequeno número de plataformas dominantes, o que poderá colidir com os esforços de Pequim para promover a concorrência.

A aquisição da Dingdong pela Meituan continua dependente da aprovação das autoridades chinesas, que poderão igualmente analisar com atenção uma eventual compra da Pupu.

A Pupu concentra a sua atividade nas regiões centro e sul da China e regista receitas anuais equivalentes a cerca de 4.430 milhões de dólares (3.827 milhões de euros).