Allianz Portugal compra a seguradora Caravela

A compra da Caravela -- Companhia de Seguros, anunciada esta manhã, vai reforçar a quota de mercado da Allianz Portugal no mercado segurador português, bem como a cobertura da rede de distribuição Não Vida.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a empresa esclarece que a operação ainda está dependente da não oposição por parte da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) e da Autoridade da Concorrência (AdC).

A Allianz Portugal prevê, após a conclusão do negócio, que a sua quota de mercado aumente em 2,3 pontos percentuais.

"A Caravela dispõe de uma carteira de seguros Não Vida com prémios brutos totais de 213 milhões de euros em 2025, através de uma rede de distribuição com mais de 800 agentes/corretores", lê-se no mesmo comunicado.

Teresa Brantuas, CEO da Allianz Portugal, refere que esta compra "representa um marco importante para a Allianz Portugal e um forte sinal da nossa confiança no mercado português".

A empresa não revela quanto pagou para ficar com a Caravela.