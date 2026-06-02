Alphabet vende ações no valor de 68,8MME para investir em IA

"A IA está a impulsionar uma fase de expansão para a Alphabet. A empresa está a experimentar uma forte procura pelas suas soluções e serviços de IA por parte das empresas e dos consumidores, a níveis que excedem a oferta disponível", justificou a gigante tecnológica em comunicado.

A Alphabet indicou que concordou em vender 10 mil milhões de dólares em ações à investidora Berkshire Hathaway, que em novembro anunciou um investimento de 4,3 mil milhões de dólares na empresa tecnológica.

Além desta venda, a Alphabet planeia realizar ofertas públicas de ações no valor de 30 mil milhões de dólares. Os restantes 40 mil milhões de dólares serão provenientes de um programa de oferta pública de ações que a empresa espera iniciar no terceiro trimestre de 2026.

Em abril, após ter divulgado os seus resultados trimestrais, a empresa anunciou que espera que os seus investimentos em 2026 se situem entre os 180 mil milhões e os 190 mil milhões de dólares, e prevê que estes valores aumentem significativamente em 2027.

A empresa realçou que a Google conta atualmente com mais de 8,5 milhões de programadores a criar "novas experiências" com os seus modelos de IA.

Nos primeiros três meses do ano, a Alphabet registou um aumento de receitas de 21% em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 109,896 mil milhões de dólares, impulsionado pelo forte desempenho do seu negócio de publicidade e pelo crescimento robusto da sua divisão de computação em `nuvem`.