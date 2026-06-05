Alteração ao modelo de pagamento do IUC publicada em Diário da República

Alteração ao modelo de pagamento do IUC publicada em Diário da República

A partir do próximo ano, o Imposto Único de Circulação vai deixar de ser pago no mês da matrícula do veículo.

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Foto: Nuno Patrício - RTP

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De acordo com a nova lei, os proprietários automóveis passam a pagar IUC em datas fixas. O ano de 2027 será de transição, com o imposto a ser pago numa única prestação, durante o mês de outubro se for igual ou inferior a 500 euros.

Se for superior, o IUC será pago em duas prestações durante os meses de julho e outubro.

Em 2028, entra em vigor o formato definitivo, com o IUC a ser liquidado até ao final de abril se for até 100 euros.

Se for superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, é pago em duas prestações, em abril e outubro. Se o valor for acima de 500 euros, o IUC é entregue em abril, julho e outubro.
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