Alteração ao modelo de pagamento do IUC publicada em Diário da República

De acordo com a nova lei, os proprietários automóveis passam a pagar IUC em datas fixas. O ano de 2027 será de transição, com o imposto a ser pago numa única prestação, durante o mês de outubro se for igual ou inferior a 500 euros.



Se for superior, o IUC será pago em duas prestações durante os meses de julho e outubro.



Em 2028, entra em vigor o formato definitivo, com o IUC a ser liquidado até ao final de abril se for até 100 euros.



Se for superior a 100 euros e igual ou inferior a 500 euros, é pago em duas prestações, em abril e outubro. Se o valor for acima de 500 euros, o IUC é entregue em abril, julho e outubro.