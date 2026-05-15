Alterações à lei laboral. O que sai e o que fica na proposta do Governo?

Nos temas mais polémicos, o Governo recuperou as propostas originais sem ter em conta as cedências feitas ao longo de nove meses de negociações.





O que fica e o que sai da proposta?

Para contratos a prazo, o Governo quer subir a duração máxima de dois para três anos e cinco anos a termo incerto.

O Executivo recuperou também a versão original de desbloquear o recurso ao outsourcing para qualquer área da empresa e sem o impedimento de o fazer até um ano após um despedimento coletivo.

Mantém-se também a reintrodução do banco de horas individual que tinha acabado em 2019, e que permite que o trabalhador faça duas horas a mais por dia e as possa gozar mais tarde.

Quanto à não reintegração de trabalhadores despedidos de forma ilícita, a proposta do governo é que essa possibilidade seja aplicada a todas as empresas. Atualmente é apenas para empresas até dez trabalhadores.







A ministra insistiu que PS e Chega devem ser responsáveis e dar o beneficio da dúvida à proposta de lei laboral que o governo quis fazer e quer aprovar no parlamento.

A ministra apelou aos partidos para aprovarem o pacote laboral. Fê-lo na conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros e depois em entrevistas à TVI e CNN Portugal.A ministra insistiu que PS e Chega devem ser responsáveis e dar o beneficio da dúvida à proposta de lei laboral que o governo quis fazer e quer aprovar no parlamento.

Em conferência de imprensa, Rosário Palma Ramalho explicou que a proposta de lei de reforma laboral hoje aprovada em Conselho de Ministros teve como "ponto de partida" o anteprojeto inicial apresentado pelo Governo em 24 de julho de 2025, mas "introduz mais de 50 alterações" ao documento inicial e que resultam do processo negocial ao longo dos últimos nove meses.

Em 7 de maio, a ministra do Trabalho deu por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social e acusando a UGT de ter sido intransigente e de não ter cedido "em nenhum ponto".





O anteprojeto de reforma da legislação laboral, intitulado “Trabalho XXI”, foi apresentado pelo Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP) em 24 de julho de 2025 como uma revisão "profunda" do Código de Trabalho, ao contemplar mais de 100 alterações.