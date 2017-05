Altice anuncia o fim das marcas PT e MEO até junho de 2018

Lusa 23 Mai, 2017, 15:30 / atualizado em 23 Mai, 2017, 15:31 | Economia

"O que nos faltava até agora era ter uma marca global única, que refletisse a natureza internacional e digital do nosso grupo, que reforça a força das nossas marcas e que vai reinventar o futuro", disse o presidente executivo Altice, Michel Combes, num encontro com jornalistas, em Nova Iorque, para anunciar a nova marca global do grupo, que inclui países como Estados Unidos, França, Portugal, Israel e República Dominicana.

Com a assinatura `Together Has No Limits` (em união não há limites), Michel Combes anunciou a nova estratégia global - um grupo, uma marca - e explicou que o nome, a marca e o novo logótipo vão substituir gradualmente as atuais marcas em cada operação da Altice no mundo.

Assente no princípio "uma estratégia, uma convergência", o primeiro país a arrancar com o `rebranding` (mudança de marca) será a República Dominicana, no terceiro trimestre deste ano, mas sobre Portugal Michel Combes não avança para já um calendário, limitando-se a dizer que está "para breve".

"Deverá ser como em França, temos de selecionar o melhor `timing` para fazer esta transição", disse o gestor, sendo certo que todas as marcas comerciais terão o seu processo concluído até ao segundo trimestre de 2018.

No que diz respeito às marcas do segmento empresarial (`business to business` -B2B) o nome passará a ser Altice Business, adiantou Michel Combes, que, no entanto, não revela os valores do investimento de todo este processo.

Em Portugal, a transição será realizada de forma gradual. No final, equipamentos, lojas e edifícios, nomeadamente a sede em Picoas, Lisboa, terão mudado a sua marca.

De fora deste `rebranding` ficam todos os ativos de media do grupo e as marcas demasiado especializadas e com públicos-alvo muito específicos. Em Portugal, destaca-se o Sapo no primeiro caso e o Uzo e o Moche no segundo, que continuam assim a manter o seu nome, tal como o jornal português Público já tinha noticiado anteriormente.

Caracterizando o grupo como "uma família", com "uma mistura de culturas", mas uma "partilha de mindsets`, Michel Combes afirmou: "As pessoas são o nosso melhor ativo. Quando nos juntamos, não há nada que não possamos alcançar".

É que o termo "together", refere-se precisamente às combinações implícitas ao ADN da Altice: global e local, América e Europa, tecnologia e talento, telecomunicações, conteúdos e publicidade, serviços e produtos.

Por isso mesmo, a assistir em simultâneo ao anúncio que decorre em Long Island, e em muitos casos por `streaming` (permite a transmissão de dados em tempo real), estão os cerca de 50 mil trabalhadores de todo o grupo.

Parte "desta família" e "uma das pessoas mais icónicas", destacou Michel Combes, é o jogador português de futebol Cristiano Ronaldo, disse o gestor, apontando que o mesmo representa os principais valores do grupo: "É global, rápido, responsável, dedicado e corajoso".

Nos próximos dias arranca uma campanha publicitária nos vários países onde o grupo está presente e durante o dia de hoje a marca vai estar em destaque nos ecrãs gigantes de Times Square.

Durante esta visita intensa à Altice USA em Nova Iorque, Michel Combes lembrou que depois de 15 anos de inovação, aquisições e crescimento baseados na visão do fundador Patrick Drahi, este era "o momento certo" para marcar a unificação e o reforço da marca Altice, assente numa estratégia de convergência: telecomunicações, conteúdos e publicidade.

"Este é o nosso caminho. Este é o caminho da Altice", resumiu Michel Combes.

Citado num comunicado, o presidente da PT, Paulo Neves, reforça ainda que "a Altice inicia hoje uma era de inequívoca aposta na construção de um operador global convergente e líder em telecomunicações, conteúdos, dados, media, entretenimento e publicidade".

Fundada em 2001 pelo empreendedor Patrick Drahi, a Altice é um grupo internacional de telecomunicações e multimédia, que está presente em 10 territórios, quatro continentes, nomeadamente nos mercados europeu e americano, com cerca de 50 milhões de clientes e receitas superiores a 24 mil milhões de euros em 2016.