Altice Portugal diz que negociações para venda da fibra continuam sem `deadline`

Lusa01 Ago, 2019, 11:38 | Economia

"O negócio está em curso", afirmou o gestor num encontro com jornalistas sobre os resultados da dona da Meo no segundo trimestre deste ano, adiantando que as conversações sobre a venda estão a acontecer com mais do que um interessado.

"Não temos um `deadline` [prazo] imposto a nós próprios", afirmou Alexandre Matos.

Com a melhoria do desempenho do negócio da operadora, o grupo "não está focado em fechar" a venda "a qualquer preço", explicou.

Os interessados na compra da fibra são dos dois lados do Atlântico, adiantou.

No encontro, o administrador financeiro da Altice Portugal reiterou o objetivo da operadora de assumir a liderança no segmento de televisão.

A Altice Portugal espera "no final do ano, início do próximo, assumir a liderança na televisão", afirmou Alexandre Matos.

No quarto trimestre de 2018, a Meo contava com 3,932 milhões de subscritores.