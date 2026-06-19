Alto Douro Vinhateiro Património Mundial da UNESCO assinala 25 anos e anuncia livro

O programa visa assinalar a classificação alcançada a 14 de dezembro de 2001 e, findo o ano de comemoração, será apresentado o Livro Verde do Douro 2050, para pensar em profundidade o futuro da região, assinalou o responsável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte no seu discurso na Alfândega do Porto.

"Mais do que um documento, pretende ser um espaço de reflexão estratégica e participação coletiva", afirmou o presidente da CCDR-N.

Do programa de comemoração faz ainda parte o Dia do Vinho do Porto, a 10 de setembro, dia em que se assinala também o aniversário da demarcação da região, este ano, 270 anos sobre a sua criação, em 1756, bem como dinâmicas culturais, integrado nas atividades de cada município, além de variadas ações de promoção e de marketing territorial, disse.

Voltando ao Livro Verde do Douro 2050, Álvaro Santos pretende que seja um "instrumento construído com o contributo dos municípios, das universidades, dos centros de investigação, das empresas, das associações e das comunidades locais".

"Queremos identificar prioridades, discutir cenários e construir consensos em torno das grandes opções estratégicas para as próximas décadas. E queremos fazê-lo envolvendo também os mais jovens, porque serão eles os vitiescultores do próximo quarto de século", continuou.

O responsável anunciou também que o empresário Mário Ferreira será o comissário deste ciclo comemorativo.

A candidatura do Douro a Património Mundial ganhou forma na década de 1990, por iniciativa de várias entidades, com destaque para o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) e a Associação Comercial do Porto, depois impulsionado pela Fundação Rei Afonso Henriques, que mobilizou apoios institucionais e financeiros e assegurou a coordenação dos trabalhos preparatórios, recorda o comunicado da CCDR-N.

Em 1999, foi apresentado à UNESCO o estudo de viabilidade e formalizada a candidatura, tendo o reconhecimento internacional sido alcançado a 14 de dezembro de 2001, na 25.ª sessão do Comité do Património Mundial, em Helsínquia, na Finlândia.

A CCDR-N é a entidade gestora responsável pelo bem "Alto Douro Vinhateiro" (ADV), classificado como Património Mundial da UNESCO.

Esta responsabilidade implica a proteção, conservação, valorização, divulgação e promoção desta paisagem cultural, evolutiva e viva, refere a nota de imprensa.