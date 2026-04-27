Economia
Álvaro Santos Pereira comprou ações da Galp e da Jerónimo Martins já como Governador do Banco de Portugal e foi obrigado a desinvestir
Álvaro Santos Pereira comprou títulos das duas empresas em dezembro de 2025, dois meses após tomar posse. Código do Banco Central Europeu não permite estas transações aos responsáveis da banca e exigiu que o Governador desinvestisse.
Álvaro Santos Pereira reforçou a sua carteira de investimentos em ações da Galp Energia e da Jerónimo Martins depois de já ter assumido o cargo de governador do Banco de Portugal, avança o jornal Público.
As aquisições, realizadas em dezembro de 2025, cerca de dois meses após a tomada de posse, foram declaradas ao Banco Central Europeu no início de 2026, que impede a compra de ações por parte dos altos responsáveis da banca central da zona euro. Código que está na origem do processo que obrigou o Governador a reverter as transações. Cronologia:
• Ao início de 2026 o BCE determina que as transações violam o código de conduta aplicável aos altos responsáveis da banca central da zona euro. As aquisições são revertidas.O que diz a regulamentação
A declaração de interesses entregue ao Banco Central Europeu (BCE) é um documento onde os governadores da zona euro são obrigados a revelar informações sobre as suas atividades fora do banco central, os seus interesses financeiros e eventuais conflitos de interesse.
O código de conduta do Banco Central Europeu proíbe expressamente a compra de ações por parte dos governadores dos bancos centrais da zona euro e de outros altos responsáveis da banca central europeia.
O Banco de Portugal confirmou ao Público que Álvaro Santos Pereira "fez um reforço do investimento em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS SA."
As aquisições, realizadas em dezembro de 2025, cerca de dois meses após a tomada de posse, foram declaradas ao Banco Central Europeu no início de 2026, que impede a compra de ações por parte dos altos responsáveis da banca central da zona euro. Código que está na origem do processo que obrigou o Governador a reverter as transações. Cronologia:
• A 6 de outubro de 2025 Álvaro Santos Pereira tomou posse como governador do Banco de Portugal.
• A 17 de dezembro de 2025 o Governador comprou ações da Galp Energia. Na altura, segundo o jornal Público, os títulos da petrolífera estavam em queda, afetados por um negócio na Namíbia que envolvia a troca de participações em poços petrolíferos.
• A 29 de dezembro de 2025 o economista reforçou novamente a carteira, desta vez adquirindo ações também da Jerónimo Martins. Segundo o Público, sabe-se apenas cada uma das ações não ultrapassam os 50 mil euros.
• Em Janeiro de 2026 entregou ao BCE a declaração de interesses obrigatória, onde constam as aquisições. O negócio é analisado em Frankfurt.
A declaração de interesses entregue ao Banco Central Europeu (BCE) é um documento onde os governadores da zona euro são obrigados a revelar informações sobre as suas atividades fora do banco central, os seus interesses financeiros e eventuais conflitos de interesse.
O código de conduta do Banco Central Europeu proíbe expressamente a compra de ações por parte dos governadores dos bancos centrais da zona euro e de outros altos responsáveis da banca central europeia.
O Banco de Portugal confirmou ao Público que Álvaro Santos Pereira "fez um reforço do investimento em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS SA."
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