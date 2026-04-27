Álvaro Santos Pereira comprou ações da Galp e da Jerónimo Martins já como Governador do Banco de Portugal e foi obrigado a desinvestir

Cronologia:

• A 6 de outubro de 2025 Álvaro Santos Pereira tomou posse como governador do Banco de Portugal.





• A 17 de dezembro de 2025 o Governador comprou ações da Galp Energia. Na altura, segundo o jornal Público, os títulos da petrolífera estavam em queda, afetados por um negócio na Namíbia que envolvia a troca de participações em poços petrolíferos.





• A 29 de dezembro de 2025 o economista reforçou novamente a carteira, desta vez adquirindo ações também da Jerónimo Martins. Segundo o Público, sabe-se apenas cada uma das ações não ultrapassam os 50 mil euros.





• Em Janeiro de 2026 entregou ao BCE a declaração de interesses obrigatória, onde constam as aquisições. O negócio é analisado em Frankfurt.





O que diz a regulamentação

da Galp Energia e da Jerónimo Martins depois de já ter assumido o cargo de governador do Banco de Portugal, avança o jornal Público.As aquisições, realizadas em dezembro de 2025, cerca de dois meses após a tomada de posse,, que impede a compra de ações por parte dos altos responsáveis da banca central da zona euro.• Ao início de 2026 oaplicável aos altos responsáveis da banca central da zona euro. As aquisições são revertidas.A declaração de interesses entregue ao Banco Central Europeu (BCE), os seus interesses financeiros e eventuais conflitos de interesse.O código de conduta do Banco Central Europeuda zona euro e de outros altos responsáveis da banca central europeia.O Banco de Portugal confirmou ao Público que Álvaro Santos Pereira "fez um reforço do investimento em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS SA."