Angola arrecadou 1,3 mil milhões de euros com exportação de diamantes em 2025
Angola exportou 17 milhões de quilates de diamantes, em 2025, ao valor bruto de 1,6 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros), avançou hoje o secretário de Estado para os Recursos Minerais.
Jânio Correa Víctor, que abriu hoje a reunião de balanço da produção, comercialização e exportação de diamantes em 2025 e as perspetivas para este ano, disse que os Emirados Árabes Unidos, com 78,6%, e a Bélgica, com 19,9%, foram os principais destinos das exportações.
O governante angolano sublinhou que o volume de diamantes comercializado em 2025 registou um aumento de cerca de 70% relativamente ao ano anterior, ao passo que o valor bruto arrecadado cresceu aproximadamente 6,7%.
Segundo Jânio Correa Victor, em 2025 a produção diamantífera atingiu 15,19 milhões de quilates, um aumento de 8% comparativamente ao ano anterior, superando a meta inicial estabelecida no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2023-2027, fixada em 15,13 milhões de quilates, bem como a meta revista de 14,8 milhões de quilates.
O secretário de Estado para os Recursos Minerais destacou que o segmento diamantífero nacional se mantém sólido e estruturante para a economia angolana.
"Estes resultados refletem, por um lado, a capacidade produtiva do setor e, por outro, a sua competitividade nos principais mercados internacionais, marcados por um ambiente de preços pressionados, sendo que o aumento do volume tem sido a estratégia para compensar a redução dos preços no mercado global", frisou.
Para o período em curso, acrescentou Jânio Correa Victor, antevê-se uma evolução gradual no sentido da estabilização do mercado, ainda condicionada por fatores externos, mas já com sinais de reequilíbrio, sustentados por uma maior disciplina na oferta e por uma procura mais seletiva.
Jânio Correa Victor realçou que o contexto internacional do mercado de diamantes continua exigente e em transformação, caracterizado por uma procura global mais contida, pela crescente concorrência dos diamantes sintéticos e por ajustamentos estruturais ao longo da cadeia de valor.
"Não obstante esta conjuntura, Angola tem demonstrado um desempenho encorajador, afirmando-se como um ator relevante, resiliente e cada vez mais credível no panorama global", vincou.
Sobre o papel social do setor, o governante angolano disse que continua o empenho na promoção de iniciativas que concorrem para a redução das assimetrias sociais e para a melhoria do bem-estar das populações, tanto nas zonas extrativas como noutras regiões do país.