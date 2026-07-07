Angola recebe mais de 653 ME para modernização ferroviária do Corredor do Lobito
Um financiamento de 753 milhões de dólares (653,2 milhões de dólares) foi disponibilizado por duas instituições financeiras internacionais para modernizar 1.300 quilómetros da linha férrea do Corredor do Lobito, anunciou hoje o Governo angolano.
Um comunicado do Ministério dos Transportes de Angola avançou que a operação foi assegurada pela Lobito Atlantic Railway (LAR), concessionária responsável pelo desenvolvimento do Corredor do Lobito, infraestrutura ferroviária que liga o Porto do Lobito, na província angolana de Benguela, à fronteira da República Democrática do Congo (RDCongo).
Este pacote financeiro integra 553 milhões de dólares (479,7 milhões de euros) disponibilizados pela U.S International Development Finance Corporation (DFC) e 200 milhões de dólares (173,5 milhões de euros) pelo Development Bank of Southern Africa (BSA).
"O fecho financeiro agora concluído materializa os acordos celebrados em Washington, em dezembro de 2025, e representa mais um passo na concretização da visão estratégica do executivo angolano para o desenvolvimento do Corredor do Lobito, consolidando Angola como uma plataforma logística e comercial de referência para a integração económica africana e para o acesso dos mercados regionais às cadeias globais de comércio", lê-se no comunicado.
De acordo com a mesma nota, as intervenções previstas deverão aumentar a capacidade de transporte do corredor em cerca de dez vezes, para aproximadamente 4,6 milhões de toneladas por ano, contribuindo igualmente para uma redução estimada de 30% nos custos logísticos associados ao transporte de mercadorias e matérias-primas estratégicas.
O ministro dos Transportes angolano, Ricardo Viegas D`Abreu, citado no comunicado, considerou que "o fecho financeiro deste projeto confirma a solidez da visão estratégica do executivo para o Corredor do Lobito e a confiança dos parceiros internacionais no potencial transformador das infraestruturas angolanas".
"Angola afirma-se, cada vez mais, como uma plataforma logística incontornável para a integração económica, a facilitação do comércio e o desenvolvimento sustentável da região", referiu o ministro.
O governante angolano acrescentou que "o Corredor do Lobito constitui hoje um ativo estratégico nacional e continental, capaz de aproximar economias, gerar oportunidades de investimento, promover a industrialização e reforçar o posicionamento de Angola como porta atlântica privilegiada para os mercados da África Central e austral".
"Considerado uma das mais relevantes infraestruturas transfronteiriças atualmente em desenvolvimento no continente africano, o Corredor do Lobito reforçará a conectividade regional, potenciará as cadeias de valor ligadas aos setores mineiro, agrícola e industrial e contribuirá para a criação de emprego, a transferência de conhecimento e a dinamização das economias locais", destaca-se na nota.
Este projeto do Governo de Angola tem atraído forte investimento internacional e apoio de instituições como o Banco Mundial, a União Europeia, para multiplicar a capacidade de transporte e reduzir os custos logísticos regionais.