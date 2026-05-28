Anthropic consegue reunir 65 mil milhões de dólares em fundos privados

Este valor torna a empresa, com cinco anos, produtora do `chatbot` Claude, uma das `startups` mais valiosas do mundo.

O anúncio coloca a Anthropic à frente do seu rival OpenAI, fabricante do ChatGPT, tanto em termos de valor de mercado como de faturação.

A Anthropic avançou que está a ter a uma faturação anualizada de 47 mil milhões de dólares, com a venda da tecnologia a pessoas e organizações que usam a Claude para escrever código e outros trabalhos e tarefas pessoais.

A Anthropic foi formada em 2021 por ex-líderes da OpenAI e agora ambas as empresas da inteligência artificial (IA), juntamente com a SpaceX, de Elon Musk, devem ser introduzidas brevemente na bolsa nova-iorquina.

Todas as três continuam a perder dinheiro, o que está a alimentar receios quanto a uma eventual bolha especulativa na IA.

"Este financiamento vai ajudar-nos a servir a procura histórica que estamos a experimentar, a permanecer na fronteira de investigação e colocar a Claude e mais locais", disse o diretor financeiro da empresa, Krishna Rao.

A Anthropic lançou hoje o seu novo modelo de IA, o Claude Opus 4.8.