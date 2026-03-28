António José Seguro alerta para efeitos da instabilidade internacional na economia portuguesa

Em declarações aos jornalistas, após a Cerimónia de Apresentação das Forças Armadas, que decorreu hoje, em Santarém, António José Seguro sublinhou que tem acompanhado "com muita atenção" as consequências económicas das condições meteorológicas adversas e do agravamento das tensões no Médio Oriente, reiterando que os efeitos se fazem sentir em áreas sensíveis da economia.

Segundo o Presidente, ao longo da última semana manteve "reuniões com a Autoridade da Concorrência e com o regulador do setor energético" para avaliar as subidas registadas "na energia e na alimentação".

Nessa série de encontros, recebeu também a Liga dos Bombeiros, que o alertou para dificuldades no pagamento de combustíveis, nomeadamente no transporte de doentes.

"Tenho passado a semana inteira, para além das reuniões com o primeiro-ministro, a inteirar-me do impacto deste conflito", referiu.

O Presidente apelou a que "se ponha fim ao conflito no Médio Oriente", defendendo que todas as partes devem fazer "tudo o que está ao seu alcance para a paz", sublinhando que a instabilidade internacional tem reflexos diretos na vida dos portugueses, sobretudo "nas famílias que vivem com mais dificuldades".

Seguro reconheceu que, apesar de uma ligeira descida num dos combustíveis, a volatilidade continua a ser motivo de preocupação.

"Há muitas vezes uma subida como um foguetão e uma descida muito lenta, como uma pena", afirmou, destacando o efeito direto que estes movimentos têm nos orçamentos das famílias, sobretudo as mais vulneráveis.

Sobre a atuação do Governo, Seguro afirmou que o primeiro-ministro lhe tem garantido que os apoios são definidos "em cada momento", reiterando confiança na resposta às necessidades sociais e económicas provocadas tanto pela situação meteorológica como pelo contexto externo.

António José Seguro adiantou ainda que no primeiro mês de mandato promulgou diversos decretos, garantindo que a Presidência da República se encontra em "plena atividade".

"Estamos em plena atividade. A Presidência da República está, nestas primeiras semanas de mandato, a fazer aquilo que se lhe exige", concluiu.