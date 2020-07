António Mexia. Um gestor que valoriza a utilização do espaço mediático

António Mexia foi presidente do Conselho de Administração de duas das maiores empresas do sector da energia em Portugal. É também um dos CEO mais bem pagos do país. Licenciado em Economia, foi professor universitário, ministro das Obras Públicas do Governo de Santana Lopes e gestor nos últimos 20 anos.