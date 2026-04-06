ANTRAM diz que ministro está "consciente do ponto crítico" no setor e acredita em medidas semelhantes às de 2022

Ema Leitão, presidente da ANTRAM, argumentou, à saída da reunião, que o ministro lhes disse que a análise está a ser feita e que o Governo “está com vontade de demonstrar a importância que o setor tem”.





“Acreditamos que vamos ter boas notícias em breve”, acrescentou, especificando que as medidas poderão ser semelhantes às tomadas em 2022, na altura da Guerra da Ucrânia.





Na passada semana, os transportadores mostraram vontade de realizarem um protesto se não fossem tomadas medidas concretas de apoio.





Hoje, Ema Leitão não se comprometeu com a ideia de manter em cima da mesa a hipótese de contestação, mas nas entrelinhas foi dizendo que já na sexta-feira foi tomada uma medida de apoio à tesouraria.





“Acho que na sexta-feira já ficou bem provado que já tivemos uma medida específica para o setor e acho que chegaremos aqui a um ponto em que o setor vai conseguir manter-se equilibrado”, admite.



Na semana passada, a associação alertou para o facto das empresas viverem um momento de desespero devido à escalada dos preços dos combustíveis.









O objetivo da ANTRAM foi pedir um reforço dos apoios face ao aumento dos combustíveis.