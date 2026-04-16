Antram espera que apoio de 30 milhões seja mensal

O porta-voz da associação, André Matias de Almeida, em conversa com o jornalista da RTP Antena 1 Gonçalo Costa Martins, refere que "qualquer medida, linhas de apoio à tesouraria, como aquelas que o senhor ministro das Infraestruturas anunciou na reunião que teve com a Antram, ou o posticipar das contribuições para a Segurança Social e para a Autoridade Tributária, são altamente bem-vindas porque permitem a estas empresas e a estes empresários gerir as suas empresas de outra maneira, numa fase tão crítica como aquela que atravessamos”.





o programa de 30 milhões de euros não será uma grande ajuda se este valor for global e não mensal. Mas o representante da Antram avisa queLembra também que em Espanha houve fortes ajudas no setor e que Portugal não poderá ter apoios eternos sem um aumento de preços nos clientes dos transportadores.





“Como, de resto, está a acontecer em todos os países numa vertente muito mais agressiva, nomeadamente aqui em Espanha, o que diminui a competitividade das empresas, porque as empresas portuguesas concorrem com as empresas espanholas e as empresas espanholas concorrem com as portuguesas. E, portanto, a partir do momento em que as empresas espanholas são objeto de um conjunto de apoios muito superior àquilo que são as empresas portuguesas, as empresas portuguesas perdem competitividade relativamente às espanholas”, sublinha André Matias de Almeida.





A associação espera agora para saber quais são as novas medidas de apoio ao setor do transporte rodoviário de mercadorias, contudo diz desde já que o adiamento de pagamentos à Segurança Social é uma boa medida.