Economia
Antram espera que apoio de 30 milhões seja mensal
A Associação de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias espera que os 30 milhões de euros anunciados pelo Governo, para o setor, sejam apoios mensais. A Antram tem boas expectativas sobre as medidas que vão ser aprovadas em Conselho de Ministros, onde espera que se incluam novos apoios nos combustíveis.
O porta-voz da associação, André Matias de Almeida, em conversa com o jornalista da RTP Antena 1 Gonçalo Costa Martins, refere que "qualquer medida, linhas de apoio à tesouraria, como aquelas que o senhor ministro das Infraestruturas anunciou na reunião que teve com a Antram, ou o posticipar das contribuições para a Segurança Social e para a Autoridade Tributária, são altamente bem-vindas porque permitem a estas empresas e a estes empresários gerir as suas empresas de outra maneira, numa fase tão crítica como aquela que atravessamos”.
Mas o representante da Antram avisa que o programa de 30 milhões de euros não será uma grande ajuda se este valor for global e não mensal.Lembra também que em Espanha houve fortes ajudas no setor e que Portugal não poderá ter apoios eternos sem um aumento de preços nos clientes dos transportadores.
“Como, de resto, está a acontecer em todos os países numa vertente muito mais agressiva, nomeadamente aqui em Espanha, o que diminui a competitividade das empresas, porque as empresas portuguesas concorrem com as empresas espanholas e as empresas espanholas concorrem com as portuguesas. E, portanto, a partir do momento em que as empresas espanholas são objeto de um conjunto de apoios muito superior àquilo que são as empresas portuguesas, as empresas portuguesas perdem competitividade relativamente às espanholas”, sublinha André Matias de Almeida.
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