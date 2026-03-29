ANTROP pede ao Governo compensações financeiras diretas; aumento do preço dos combustíveis representou acréscimo de 6 milhões de euros de custos para empresas

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o presidente da ANTROP defende que são necessários apoios financeiros diretos às empresas de transportes públicos.





Luís Cabaço Martins revela que, só em março, o aumento dos combustíveis representou um acréscimo de seis milhões de euros de custos para as empresas de transportes públicos.





A ANTROP denuncia ainda que o Estado está a dever às empresas de transportes públicos 70 milhões de euros em reembolsos dos passes.





Algumas empresas de transportes públicos já foram obrigadas a pedir empréstimos para pagar salários, revela Luís Cabaço Martins, que adianta ainda que vai "ser difícil suportar grandes variações" na procura.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.

