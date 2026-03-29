Economia
Conversa Capital
ANTROP pede ao Governo compensações financeiras diretas; aumento do preço dos combustíveis representou acréscimo de 6 milhões de euros de custos para empresas
A ANTROP (Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros) deixa ficar o aviso: se nada mais for feito para além da redução de 10 cêntimos no gasóleo profissional, as empresas de transportes públicos, a prazo, podem ter de reduzir o serviço.
Imagem: RTP / Edição vídeo: Pedro Chitas
Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o presidente da ANTROP defende que são necessários apoios financeiros diretos às empresas de transportes públicos.
Luís Cabaço Martins revela que, só em março, o aumento dos combustíveis representou um acréscimo de seis milhões de euros de custos para as empresas de transportes públicos.
A ANTROP denuncia ainda que o Estado está a dever às empresas de transportes públicos 70 milhões de euros em reembolsos dos passes.
Algumas empresas de transportes públicos já foram obrigadas a pedir empréstimos para pagar salários, revela Luís Cabaço Martins, que adianta ainda que vai "ser difícil suportar grandes variações" na procura.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.