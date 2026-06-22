Aos 100 anos, morreu o economista Alan Greenspan

Greenspan ajudou a definir o capitalismo americano moderno desde os últimos anos da Guerra Fria até ao início da era digital.





Foi presidente da Fed durante uma das mais longas expansões económicas da história dos EUA, um período de prosperidade que se estendeu de 1991 a 2001. Mas também foi criticado por decisões que, segundo alguns, criaram as condições para a crise financeira mundial de 2007-2008, como a defesa da desregulação do setor financeiro.



A notícia foi avançada pela NBC News com base num comunicado da mulher, Andrea Mitchell, com quem esteve casado durante 29 anos. "O Alan faleceu em nossa casa esta manhã, aos 100 anos, devido a complicações da doença de Parkinson”, disse. "Foi um gigante que ajudou a moldar a economia dos EUA durante décadas, sob presidentes de ambos os partidos, mas foi sempre honesto ao reconhecer os seus erros”, afirmou ainda.





Greenspan entrou no mundo da política em 1967, como conselheiro na campanha presidencial de Richard Nixon em 1968.



Aconselhou Nixon informalmente e, após a sua demissão em 1974, assumiu um cargo na administração do presidente Gerald Ford como presidente do Conselho de Assessores Económicos, onde permaneceu até 1977.





Implementou políticas que, em conjunto com uma política monetária mais restritiva da Reserva Federal, ajudaram a reduzir a inflação de 11% para 6,5%.



Em 1977, no início da presidência de Jimmy Carter, Greenspan regressou à sua empresa de consultoria e aceitou uma cátedra adjunta na Universidade de Nova Iorque, onde fez um doutoramento em economia.





Regressou ao serviço público quando o presidente Ronald Reagan o nomeou para ocupar o cargo de presidente da Reserva Federal.



A 19 de outubro de 1987, ou "Segunda-feira Negra", quando o índice Dow Jones Industrial Average caiu mais de 22% — a maior queda percentual num único dia alguma vez registada —, Greenspan agiu rapidamente para manter a liquidez dos mercados. As medidas da Fed para apoiar os mercados financeiros em momentos de instabilidade ficaram conhecidas, então, como "Greenspan put".



Foi especialmente aplaudido por conduzir a economia norte-americana na sua fase de expansão mais longa da história dos EUA, desde março de 1991 ao primeiro trimestre de 2001, um período de mudanças que testemunhou a aceleração da globalização e a ascensão da internet. E ganhou o estatuto de celebridade quando as ações dispararam para níveis recorde durante a administração do presidente Bill Clinton, com a revista The Economist a apelidá-lo de "rock star".





Um percurso marcante que também suscitou críticas. Após o colapso financeiro de 2007-08, foi criticado por não se ter apercebido da bolha imobiliária do início dos anos 2000.





Greenspan, que cumpriu cinco mandatos consecutivos de quatro anos como presidente da Fed, estava reformado desde 2006. Escreveu vários livros e, apesar de republicano de longa data, tinha uma relação próxima com Clinton, um democrata que Greenspan considerou, ironicamente,"o melhor presidente republicano que tivemos em muito tempo”.



