Apoio Extraordinário às Rendas. Governo alterou fórmula de cálculo

O apoio extraordinário às rendas começou a ser pago na segunda-feira, mas com alterações ao decreto-lei inicial que mudam as regras de cálculo do apoio. Na prática, com esta modificação muitas famílias ficam excluídas ou recebem um valor mais baixo. A oposição diz que é uma fraude burocrática que penaliza as famílias.