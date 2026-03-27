Economia
Apoios do Governo. Medidas custam 150 milhões de euros por mês
O Estado vai pagar 150 milhões de euros por mês de ajudas aos setores que mais sofrem com o aumento do preço dos combustíveis. O Governo avançou com dez cêntimos de desconto adicional para as transportadoras de mercadorias e passageiros, que usam o gasóleo profissional e também para o gasóleo agrícola.
Vão também avançar apoios extraordinários para as associação de bombeiros. Mas neste caso, o pagamento é feito de uma só vez. Vão receber até 360 euros por veículo pesado.
Aos taxistas, o apoio é de 120 euros por táxi. As Instituições Particulares de Solidariedade Social vão receber também um pagamento único no valor de 600 euros.
O primeiro-ministro exclui a adoção do IVA zero num cabaz alimentar. Mas garante que o Governo está preparado para adotar mais medidas de forma gradual mas sempre com a salvaguarda do equilíbrio das contas públicas.