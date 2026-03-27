Apoios do Governo. Medidas custam 150 milhões de euros por mês

Estes apoios já estavam anunciados. Foram agora aprovados em Conselho de Ministros.



Vão também avançar apoios extraordinários para as associação de bombeiros. Mas neste caso, o pagamento é feito de uma só vez. Vão receber até 360 euros por veículo pesado.



Aos taxistas, o apoio é de 120 euros por táxi. As Instituições Particulares de Solidariedade Social vão receber também um pagamento único no valor de 600 euros.



O primeiro-ministro exclui a adoção do IVA zero num cabaz alimentar. Mas garante que o Governo está preparado para adotar mais medidas de forma gradual mas sempre com a salvaguarda do equilíbrio das contas públicas.

