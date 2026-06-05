ASAE apreende 74 mil artigos desportivos contrafeitos avaliados em um milhão de euros

Entre os acessórios apreendidos, estão "malas, carteiras, cintos, relógios, óculos de sol, bonés e capas de telemóvel".

No âmbito da operação "Fake ZERO", "direcionada para a temática do desporto", foram ainda "instaurados 90 processos-crime pelos ilícitos de contrafação, venda ou ocultação de produtos contrafeitos, bem como por imitação ou uso ilegal de marca".

No total, a ASAE fiscalizou em todo o país "255 operadores económicos, abrangendo todo o circuito comercial, desde a produção e importação, armazenamento, distribuição" e "comercialização, incluindo venda através de canais digitais".

A operação enquadra-se nas "comemorações do Dia Mundial Anticontrafação", que se assinala hoje, e a opção pela temática do desporto está relacionada com o início, em 11 de junho, do Mundial2026 de futebol, referiu, em comunicado, a ASAE.