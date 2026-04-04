ASAE desmantela dois matadouros ilegais e apreende mais de duas toneladas de carne

Em comunicado, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) avançou que no âmbito da "Operação Páscoa" realizou em todo o país nas últimas semanas uma fiscalização "com especial enfoque no abate clandestino e na comercialização de géneros alimentícios anormais ou avariados".

A ASAE referiu que as ações de fiscalização incidiram em estabelecimentos de comércio de carnes, estabelecimentos de restauração e outros locais ilegais onde se verificava a prática de abate clandestino.

Desta operação resultou, segundo a ASAE, 10 processos-crime pela prática de ilícitos contra a saúde pública, nomeadamente por abate clandestino, um processo-crime por posse de arma de fogo sem licença e a apreensão de 2,200 quilos de carcaças de animais, maioritariamente ovinos e caprinos, destacando-se ainda duas carcaças de equídeos.

A ASAE acrescentou que, no âmbito das diligências realizadas, foram desmantelados dois matadouros clandestinos com fortes ligações a estabelecimentos de restauração e de comércio de carnes.

Na nota, a ASAE alertou que "a compra e o consumo de produtos cárneos provenientes de circuitos não controlados representam um sério risco para a saúde pública, uma vez que os produtos não são submetidos às necessárias inspeções sanitárias e avaliação por médicos veterinários, não existindo quaisquer garantias quanto à sua segurança ou à ausência de doenças zoonóticas transmissíveis ao ser humano".

Este organismo sublinhou também que "os locais de abate e transformação clandestinos funcionam, regra geral, sem condições adequadas de higiene, segurança alimentar e controlo sanitário, aumentando significativamente o risco de contaminação e de efeitos graves para a saúde dos consumidores".