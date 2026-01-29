Associação empresarial de Coimbra pede medidas extraordinárias ao Governo

Em comunicado enviado à agência Lusa, a NERC mostrou-se muito preocupada com os danos provocados pela passagem da depressão e avisou que as empresas enfrentam agora "dificuldades acrescidas para retomar a normalidade, num contexto já exigente para a competitividade e sustentabilidade dos negócios".

Neste âmbito, pediu ao Governo que adote medidas extraordinárias de apoio às empresas afetadas, "de forma a assegurar uma recuperação célere da atividade económica, preservar postos de trabalho e evitar o encerramento de unidades produtivas essenciais ao desenvolvimento regional".

A NERC avançou que, "em articulação e coordenação com a AIP (Associação Industrial Portuguesa), irá promover inquéritos e a constituição de grupos de trabalho".

Além da AIP, serão envolvidas as associações empresariais regionais em que a NERC se integra e as Comunidades Intermunicipais das regiões afetadas, para que sejam inventariados os prejuízos, discutidas as medidas e monitorizada a sua aplicação, acrescentou.

A passagem da depressão Kristin pelo território português, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território do continente, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo anunciou que vai decretar situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade.