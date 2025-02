Associação Zero pede melhor fiscalização da gestão dos frigoríficos usados

Em comunicado, a Zero refere um relatório da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) segundo o qual 43% dos "frigoríficos em fim de vida (...) estão a ser encaminhados para destinos ilegais, originando a libertação do gás refrigerante para a atmosfera", o que contribui "para o efeito de estufa da atmosfera e a consequente subida da temperatura do planeta".

Os infratores "são no essencial as empresas que vendem os frigoríficos e que são obrigadas por lei a recolher os frigoríficos velhos e encaminhá-los para tratamento adequado", acusa a associação ambientalista.

"Esta situação de desvio dos frigoríficos já é crónica e revela que os vários responsáveis ministeriais pela pasta do Ambiente não têm querido afrontar o poderoso Setor da Distribuição, preferindo a inação que tem sido extremamente penalizadora para o ambiente e o clima".

A associação adianta ter alertado, "mais uma vez", o Governo para esta "situação insustentável" numa reunião recente com o secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, onde apontou "soluções a tomar para pôr cobro a esta gritante impunidade das empresas de distribuição".

Acrescenta esperar agora "que Emídio Sousa cumpra as suas funções e tome as medidas necessárias de forma que, em futuras ações de fiscalização, sejam devidamente punidas as empresas de distribuição que têm estas práticas ilegais".