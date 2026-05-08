Até 4 de julho. Trump ameaça UE com tarifas "muito mais elevadas" se acordo comercial não for ratificado





Na mensagem, Trump afirma estar "pacientemente à espera que a UE cumpra a sua parte do histórico acordo comercial" que ambos os lados firmaram durante a visita do republicano à Escócia no verão passado.

Donald Trump e Ursula Von der Leyen finalizaram em julho de 2025 o chamado Acordo de Turnberry, que redefine o quadro tarifário.

“Progressos significativos”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apontou “progressos significativos" na aplicação do acordo comercial com os Estados Unidos até início de julho, após conversa com o presidente Donald Trump.





I had a very good call with @POTUS.



We discussed the situation in the Middle East and our close coordination with regional partners.



We are united that Iran must never posses a nuclear weapon. Recent events have clearly shown that the risks to regional stability and global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026

Acordo entre UE e EUA



A situação complicou-se ainda mais depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter decidido, em fevereiro, que Trump tinha excedido a sua autoridade ao impor um vasto leque de tarifas, incluindo sobre a UE.

Tarifas temporárias são ilegais

Um tribunal norte-americano decidiu na quinta-feira que as tarifas temporárias de 10% impostas em fevereiro por Donald Trump para substituir as tarifas abrangentes que tinham sido derrubadas pelo Supremo Tribunal eram ilegais.





Embora a decisão, que está sujeita a recurso, continue por enquanto limitada a estas três empresas, estabelece um precedente legal que permite que outras também contestem as tarifas.





Esta mesma disposição foi utilizada para impor as chamadas tarifas sectoriais, visando principalmente os automóveis, o aço, o alumínio e o cobre, que não foram afetados pela decisão do Supremo Tribunal.



Acusam ainda Donald Trump de não respeitar as condições estipuladas na lei de 1974, o que, segundo eles, torna a sua implementação ilegal.

Aproveitou ainda a oportunidade para iniciar uma série de investigações comerciais, com base numa disposição também decorrente da lei de 1974, que permite tarifas até 100% em caso de risco comprovado para a segurança nacional ou económica dos EUA.





c/agências

Trump disse ter conversado com a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, sobre o assunto e, publicou na plataforma Truth Social,”.O feriado de 4 de julho deste ano assinala os 250 anos desde que as colónias americanas declararam a independência do domínio britânico.”, afirmou na rede social X.“Estamos a progredir significativamente no sentido da redução das tarifas até ao início de julho”, acrescentou.O bloco da União Europeia, composto por 27 membros, e os EUA fecharam um acordo em julho de 2025, estabelecendo tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. Mas o presidente norte-americano tem-se mostrado insatisfeito com a velocidade de implementação.Desde então, a administração Trump impôs uma tarifa temporária de 10%, enquanto procura formas mais duradouras de reformular a sua agenda comercial.Como o acordo ainda aguarda a aprovação dos Estados-membros da UE, Trump prometeu, na semana passada, aumentar as tarifas sobre os automóveis e camiões da UE para 25%, acusando o bloco de não cumprir a sua parte do acordo.O Chipre, que detém a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, afirmou que deseja manter o "ímpeto positivo" nas negociações com os eurodeputados a 19 de maio.Em comunicado, o Freedom and Justice Center (LJC), que interpôs a ação em nome de várias empresas, saudou a decisão.Segundo Jeffrey Schwab, um dos principais advogados do LJC, a lei de 1974 foi aprovada para lidar com "uma crise histórica específica durante a qual as reservas de ouro e de moeda estrangeira foram esgotadas"."Os Estados Unidos têm um défice comercial, não um défice da balança corrente, nem problemas de pagamento internacional. O presidente não pode impor estas tarifas", acrescentou em comunicado.A lei de 1974, no entanto, estipula apenas uma duração máxima de seis meses para as tarifas, que só podem ser prorrogadas com a aprovação do Congresso.De acordo com a decisão emitida na quinta-feira, por dois votos a um, a sobretaxa de 10% é ilegal. Consequentemente, as três empresas que levaram o caso a tribunal já não deverão estar sujeitas a este custo adicional.O tribunal ordenou ainda que o governo dos EUA as reembolse, com juros, pelas tarifas cobradas injustamente nos últimos dois meses.No entanto, a Casa Branca justificou esta decisão alegando o seu desejo de utilizar os melhores instrumentos legais ao seu dispor para restabelecer uma tarifa a longo prazo.