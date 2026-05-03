Aumento da inflação é risco acrescido para a concretização do PRR, avisa Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR

O alerta é feito por Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, no programa Conversa Capital da Antena 1 e do Jornal de Negócios.







De acordo com Pedro Dominguinhos, a crise dos combustíveis, resultante do bloqueio do estreito de Ormuz, já está a ter efeitos na escassez de materiais e nos atrasos nas encomendas. O aumento da inflação “vai criar uma pressão adicional”.

Face a esta situação, e a outros problemas que subsistem na concretização dos projetos do PRR, o presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR. “”., cujo contrato foi assinado ainda com o Governo do Partido Socialista (PS) e que acabou por sair do PRR,Há projetos que continuam no PRR, mas que. É o caso dos, mas sim nose, esses, segundo Pedro Dominguinhos, devem continuar a ser escrutinados.No caso do, nomeadamente no que toca aos impactos do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), do Consolidar e do Venture Capital.