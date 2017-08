Aumento das reformas. Dois milhões de pensionistas informados por carta

RTP 01 Ago, 2017, 20:02 | Economia

O Governo começou esta terça-feira a enviar cartas de confirmação do aumento extraordinário, nas quais se explica que a o aumento é "uma forma de compensar a perda de poder de compra dos pensionistas entre 2011 e 2016".



O diploma que ditou a atualização extraordinária das pensões até aos 631,98 euros foi aprovado em Conselho de Ministros no final do mês de junho e foi publicado na segunda-feira em Diário da República. A regulamentação da atualização extraordinária das pensões representa uma despesa anual prevista de 194 milhões de euros. Este ano, o custo para os cofres do Estado será de 84 milhões de euros.



A atualização vai atingir um número de pensionistas que ultrapassa um milhão e 900 mil pessoas, segundo informou Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.



A atualização de dez euros abrange os pensionistas de invalidez, velhice e sobrevivência do sistema de Segurança Social e os pensionistas por aposentação, reforma e sobrevivência da Caixa Geral de Aposentações.



No entanto, a subida extra é de seis euros no caso dos pensionistas que recebam uma pensão cujo montante tenha sido atualizado no período entre 2011 e 2015.



A atualização terá sempre em conta os aumentos que os pensionistas possam já ter registado em janeiro. A soma dos dois aumentos, no início do ano e em agosto, perfaz os dez euros acrescentados a todos os pensionistas que recebem menos de 631,98 euros por mês.



Na mesma carta que começa este mês a chegar até aos pensionistas, a Segurança Social informa ainda sobre a intenção de uniformizar os procedimentos de pagamento, pedindo aos pensionistas que recebem mais do que uma pensão através de meios diferentes, optem por apenas um.



No seguimento deste aviso, os pensionistas devem informar o Centro Nacional de Pensões da escolha no prazo de 60 dias. Caso o pensionista não indique a sua preferência, o meio de pagamento será preferencialmente por transferência bancária.



c/ Lusa