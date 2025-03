Autoeuropa e trabalhadores consideram decisão histórica novo modelo elétrico

"É com enorme entusiasmo que assumimos a produção do ID. EVERY1, um modelo que tornará a mobilidade elétrica mais acessível e sustentável na Europa. Esta conquista representa um marco para a Volkswagen Autoeuropa, assinalando a nossa entrada na era da eletrificação", afirma, em comunicado de imprensa, o diretor-geral da Volkswagen Autoeuropa, Thomas Hegel Gunther.

"Gostaríamos de agradecer o apoio do Governo de Portugal, que nos proporcionou as melhores condições para atrair este novo projeto para o país", acrescenta o responsável da fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal.

O ministro da Economia, Pedro Reis, também já aplaudiu a decisão do grupo alemão Volkswagen de construir um novo modelo elétrico em Portugal.

"Este é um dia verdadeiramente histórico para Portugal e muito feliz para todos nós", afirma o governante em comunicado, considerando que, "de uma assentada, a economia portuguesa conquista a garantia de produção de um novo veículo elétrico, que assegura o futuro da unidade de Setúbal de uma fábrica de nova geração da Volkswagen, e de uma enorme cadeia de valor de fornecedores nacionais, por muitos anos".

A decisão do grupo alemão Volkswagen de construir o novo modelo elétrico na fábrica de Palmela, também já foi saudada pela CT, que, em comunicado, diz tratar-se de uma "decisão histórica, determinante para o futuro da fábrica e dos seus trabalhadores".

"A chegada do ID.1 reforça a importância estratégica da Autoeuropa no Grupo Volkswagen e assinala o início de uma nova fase, na qual a eletrificação desempenhará um papel central", lê-se no comunicado da CT.

"Este novo produto permite olhar para um futuro que a confiança e estabilidade são uma realidade mais próxima, não apenas no presente da fábrica, mas também para as novas gerações de trabalhadores", acrescenta.

A CT da Autoeuropa considera ainda que a transição para os veículos elétricos "exige um planeamento cuidadoso de modo a garantir que a nova fase seja marcada por um crescimento sustentável".

Refira-se que ainda antes da produção do novo ID. EVERY1, a fábrica de Palmela deverá começar a produzir, já no próximo verão, o veículo híbrido T-ROC NF.

"Estes novos modelos (T-ROC NF e ID1) têm de significar uma janela de oportunidade para implementação de novos processos produtivos para uma resposta na melhoria das condições de trabalho", defende a CT.

De acordo com a Autoeuropa, o ID. EVERY1 é um "veículo elétrico inovador", concebido na Europa e para a Europa, que combina um `design` desportivo, um interior funcional e tecnologia digital avançada, e com um preço estimado de 20.000 euros no mercado alemão.

A empresa revela também que o lançamento deste modelo se insere no "ambicioso plano da Volkswagen de introduzir nove novos modelos até 2027, incluindo quatro veículos elétricos assentes na moderna plataforma modular elétrica (MEB) com tração dianteira".

A Autoeuropa adianta ainda que o ID. EVERY1 é alimentado por um motor elétrico de nova geração com 70 kW (95 cv), tem espaço para quatro pessoas, uma bagageira com 305 litros de capacidade e que será o primeiro modelo de todo o grupo a integrar uma nova e inovadora arquitetura de software, o que permite que seja equipado com novas funcionalidades ao longo de todo o seu ciclo de vida.