Avaliação bancária da habitação bate recorde e ultrapassa 2.200 euros/m2 em maio

(em atualização)

O valor corresponde a um aumento de 34 euros em relação ao mês anterior e está 17,1% acima do mês homólogo de 2025.

Segundo o INE, o aumento homólogo de 17,1% do valor mediano da avaliação bancária - realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação - foi superior ao registado em abril (16,5%), enquanto a variação em cadeia se fixou em 1,6%.

Segundo o relatório, o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 35,5 mil, o que representa uma subida de 3,1% face ao mês anterior e de 0,8% face ao período homólogo.

O Oeste e Vale do Tejo e o Norte foram as regiões onde se verificou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (1,9% em ambas), não se tendo registado qualquer descida.

O valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 2 580 euros/m2 em maio, superior em 19,7% face ao mesmo mês de 2025. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (3.378 euros/m2) e no Algarve(2.945 euros/m2), tendo o Alentejo e o Centro apresentado os valores mais baixos (1.584 euros/m2 e 1.686 euros/m2, respetivamente). O Oeste e Vale do Tejo apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (26,3%), não se tendo verificado qualquer descida.





