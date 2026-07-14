Azores Airlines reforça ligações entre Lisboa e as ilhas do Faial e Pico em agosto e setembro

A SATA adiantou em comunicado enviado às redações que na rota Lisboa - Pico serão disponibilizados voos adicionais nos dias 08 e 29 de agosto, enquanto na rota Lisboa - Horta (ilha do Faial), o reforço ocorrerá nos dias 15 de agosto e 05 de setembro.

Durante o pico da estação IATA (sigla em inglês da Associação Internacional de Transporte Aéreo) de verão, a Azores Airlines assegura regularmente 10 ligações semanais entre Lisboa e a Horta e seis ligações semanais entre Lisboa e a ilha do Pico.

"Com esta operação suplementar, a companhia acrescentará uma frequência adicional" em cada um destes destinos, "aumentando a oferta disponível para residentes e visitantes", lê-se.

Ainda de acordo com a nota, a Azores Airlines "continuará a avaliar a evolução da procura e a ajustar a sua oferta sempre que as condições operacionais o permitam, procurando responder às necessidades de mobilidade dos seus passageiros".

A companhia informa ainda que a comercialização destes voos extraordinários estará disponível a partir de quarta-feira.