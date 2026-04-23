BAD aprova apoio de 21 milhões de euros para ajudar São Tomé e Príncipe na transição energética

De acordo com o BAD, o desenvolvimento do projeto decorrerá entre maio deste ano e novembro de 2031, com o montante a ser avançado pelo Fundo Africano de Desenvolvimento.

Em comunicado, o BAD sublinhou que este financiamento servirá como base de um "investimento histórico de 30 milhões de dólares que irá transformar o panorama energético do país e acelerar a sua transição para longe da energia a diesel, dispendiosa e poluente".

Cerca de 95% da produção de eletricidade do país depende de combustíveis fósseis importados e é uma das mais caras em todo o continente, de acordo com o BAD.

O Projeto de Transição, Eficiência e Expansão Energética (ETREEP) pretende servir de pilar do Pacto Nacional de Energia do país, no qual São Tomé e Príncipe comprometeu-se a alcançar a eletrificação universal e uma quota de 50% de energias renováveis até 2030.

Os três componentes do projeto funcionam de forma integrada para criar um sistema energético mais limpo, fiável e inclusivo, no qual "serão instalados mil candeeiros públicos LED energeticamente eficientes na ilha de São Tomé, substituindo equipamentos obsoletos, melhorando a segurança pública e reduzindo o desperdício de energia".

O projeto irá ainda construir uma nova central solar fotovoltaica "com capacidade de pico de 4 megawatts, associada a um sistema de armazenamento de energia em baterias de 2 MWh, na ilha do Príncipe, lê-se.

Por fim, o projeto prevê também a reabilitação e modernização das redes de baixa tensão na ilha do Príncipe, sendo que para isso serão "instalados mais de 40 mil contadores de eletricidade pré-pagos nas duas ilhas, promovendo o acesso universal e reduzindo as perdas comerciais que comprometem a sustentabilidade financeira da empresa elétrica".

A juntar-se aos 24,5 milhões de dólares (20,93 milhões de euros) do fundo do BAD é ainda esperado um "financiamento paralelo adicional de cinco milhões de dólares por parte de outros parceiros, enquanto o Governo contribuirá com apoio em espécie", frisou o BAD.