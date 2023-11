BAD financia saneamento urbano na cidade moçambicana de Chimoio

Chimoio é a quinta maior cidade moçambicana, com mais de 400 mil habitantes.

"O projeto ajudará a reduzir gradualmente a incidência de doenças transmitidas pela água e a poluição dos solos e dos rios, promovendo simultaneamente o comércio e a criação de valor ao longo da cadeia de serviços de saneamento, incluindo a reutilização da água e das lamas tratadas para fins agrícolas", de acordo com um comunicado do BAD.

O conselho de administração do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, reunido em Abidjan, aprovou na terça-feira uma subvenção de 27 milhões de dólares (24,8 milhões de euros) a Moçambique, ao abrigo do Pilar I do Mecanismo de Apoio à Transição, visando em concreto a "implementação do Projeto de Saneamento Urbano Inclusivo em Chimoio".

O projeto prevê a construção de várias infraestruturas de saneamento, nomeadamente 76 quilómetros de redes de esgotos e interceções, duas estações de bombeamento, uma estação de tratamento de águas residuais baseada na natureza, incluindo uma unidade de tratamento de lamas fecais, 30 instalações sanitárias públicas e apoio aos membros vulneráveis da comunidade com instalações sanitárias domésticas, incluindo campanhas de promoção da higiene e do saneamento.

"A população de Chimoio poderá então usufruir de instalações de saneamento de melhor qualidade e resistentes ao clima, que processam com segurança as águas residuais e lamas fecais através de soluções baseadas na natureza", explicou o BAD.

Ao abrigo deste projeto, será ainda prestada assistência técnica para reforçar a capacidade da autarquia de Chimoio na gestão das instalações e na prestação de serviços de saneamento sustentáveis, envolvendo pequenas empresas ou operadores de saneamento.

A área alvo do projeto é o município de Chimoio, capital da província de Manica, considerada um centro económico e logístico no centro do país, a 1.100 quilómetros a norte da capital nacional, Maputo, e a 95 quilómetros da fronteira com o Zimbabué.

Situa-se no corredor de transportes da Beira, que serve a região, e é um importante centro de transportes ferroviários, rodoviários e aéreos.