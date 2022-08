Balanço da greve na Portway. SINTAC admite voltar aos protestos

Em três dias de greve , os cancelamentos rondaram as duas centenas, as companhias aéreas low cost mudaram rotas e avisaram com antecedência os passageiros.



Evitou-se o caos mas o sindicato avisa que os problemas se mantém, e acusa a empresa que presta assistência em terra nos aeroportos de Lisboa, porto, Faro e Funchal de falta de diálogo.



Em causa estão melhores condições de trabalho.



O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação Civil acusa a Portway de não cumprir o acordo de 2016.



E admitiu voltar aos protestos.