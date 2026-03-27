Banca, ATM e POS perdem cada vez mais terreno em Moçambique para carteiras móveis

Segundo o mais recente relatório do Banco de Moçambique sobre indicadores de inclusão financeira, o país contava em 2019 com 11 ATM por cada 100 mil adultos, mas desde então que o número está em queda.

Em 2022, essa cobertura era de nove por cada 100 mil adultos e no final do ano seguinte de 8,2.

Em contrapartida, para 314 agentes bancários em todo o país, em dezembro, funcionavam 446.604 agentes não bancários, de carteira digital, que prestam serviços, incluindo pagamentos e transferências de valores, através das operadoras de telemóvel. Praticamente duplicando em dois anos face aos 224.704 no final de 2023, então com 1.003 agentes da banca tradicional, três vezes face a 2025.

No final do segundo trimestre de 2025 a cobertura era de 7,1 máquinas ATM, descendo no seguinte para sete e voltando a 7,1 em dezembro. No final de 2024, a cobertura total era de 7,4 máquinas, totalizando 1.413 ATM em todo o país, mas um ano depois esse número recuou para 1.383, de acordo com esta atualização, sendo 574 em Maputo (cidade e província).

A mesma tendência, face ao crescimento de pagamentos e transferências através de carteiras digitais, via telemóvel, verifica-se nos terminais de pagamento POS, cuja cobertura era de pouco mais de 229 por cada 100 mil adultos em 2019, descendo todos os anos, até 190 no final de 2024, totalizando então 35.470 em todo o país.

Já no terceiro trimestre de 2025 esse total voltou a cair, para 169,4 por cada 100 mil habitantes, contra 181,5 no trimestre anterior, chegando no final de dezembro a 166,4, após nova queda, com 32.236 POS distribuídos por todo o país, mas quase 19.000 apenas em Maputo (província e cidade).

Dados do banco central indicam que funcionam em Moçambique 15 bancos comerciais e 12 microbancos, além de cooperativas de crédito e organizações de poupança e crédito, entre outras.