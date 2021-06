Banco Africano ajuda PME em Moçambique com um milhão de dólares

"O empréstimo é financiado pelo Fundo Multidoador de Empreendedorismo Jovem e Inovação, que dará assistência técnica e institucional ao Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME) para o apoio direto de `startups` e PME, com um foco particular nos negócios liderados por jovens e por mulheres", lê-se na nota enviada à Lusa.

O objetivo principal deste empréstimo de cerca de 820 mil euros é "facilitar a ligação entre estas iniciativas e as grandes empresas, incluindo entidades públicas e Organizações Não-Governamentais (ONG)", acrescenta-se.

Esta iniciativa está em linha com o objetivo fulcral do banco no apoio ao desenvolvimento do setor privado em África, incluindo através da promoção do empreendedorismo local, do desenvolvimento de cadeias de valor e do apoio às PME, que representam a grande maioria do tecido empresarial africano", comentou o vice-presidente do BAD encarregue do Setor Privado, Infraestrutura e Industrialização, Solomon Quaynor.

O projeto agora anunciado vai apoiar mais de 150 empresas locais, facilitando o acesso a conhecimento e certificação, contratos com empresas maiores e financiamento das instituições financeiras locais, apontou o diretor do BAD em Moçambique, Pietro Toigo, concluindo: "Estas parcerias demonstram o forte empenho do Governo no apoio às empresas nacionais, comunidades e à criação de empregos, particularmente no norte do país".