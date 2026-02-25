Economia
Banco BCP com lucros históricos de 1.018,6 ME em 2025
O grupo BCP teve lucros de 1.018,6 milhões de euros, os maiores de sempre e mais 12,4% face a 2024, divulgou hoje o banco em conferência de imprensa.
A margem financeira (a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) cresceu 2,4% para 2.898,1 milhões de euros e as comissões aumentaram 4,3% para 847,4 milhões de euros.
Por países, apenas na operação em Portugal o banco gerou lucros de 869,4 milhões de euros, mais 10,6% em relação a 2024.