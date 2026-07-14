Banco de Angola revê inflação em baixa para 8,6% e crescimento do PIB em alta para 3,6%

"Não se vislumbrando pressões inflacionistas nos próximos meses, o Comité de Política Monetária [CPM] reviu em baixa a projeção da taxa de inflação para 8,6% no final do ano de 2026, com um desvio de mais ou menos um ponto percentual", disse o governador no final da 130.ª Reunião Ordinária deste órgão, que hoje terminou na província de Malanje.

Na reunião anterior do CPM, realizada em maio, em Luanda, a projeção do banco central angolano apontava para 11,5%.

Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação homóloga fixou-se em 10,11% em junho, face aos 19,73% observados no mês homólogo, confirmando a tendência de desaceleração dos preços.

Já a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi revista em alta de 3,5% para 3,6%, devido ao impacto positivo do setor não petrolífero, cujo crescimento estimado é de 4,32%.