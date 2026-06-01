Banco de Fomento vai emprestar 1.000 milhões de euros em apoio pós-tempestades

Do valor total, há 500 milhões de euros para pequenas e médias empresas, em empréstimos até 12 anos, sendo que as candidaturas terão de ser feitas diretamente junto do Banco de Fomento.

Há ainda mais 250 milhões de euros em financiamento mas nesse caso as candidaturas terão de ser feitas através dos bancos comerciais.

Por fim, serão disponibilizados 250 milhões de euros a entidades públicas para financiamento de infraestruturas (caso de estradas), sendo neste caso o prazo até 30 anos.

Estes 1.000 milhões de euros de apoio pós-tempestades são resultado de uma parceria com o Banco Europeu de Investimento (BEI), em que este empresta o dinheiro ao Banco de Fomento a taxas de juro muito baixas para este emprestar por sua vez às entidades/empresas que precisem.

Ainda quanto aos apoios para fazer face aos impactos das tempestades do início do ano, o Banco de Fomento presta garantias a créditos que os bancos comerciais concedem às empresas.

Segundo Gonçalo Regalado, as candidaturas de empresas já somam 1.900 milhões de euros, a maioria nos distritos da zona Centro (Leiria, Santarém e Coimbra), e mais de 1.500 milhões de euros já foram aprovados.