Banco de Portugal alerta que entidade genuipt não está habilitada a operar

Numa nota, o BdP advertiu que "a entidade que tem vindo a atuar através do `site` www.genuipt.com, bem como do perfil de Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61581211932073) não está habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal", ou seja, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito.

A instituição lembrou que estas atividades estão reservadas "às entidades legalmente habilitadas para o efeito".

O BdP lembrou ainda que "as listas das entidades autorizadas a conceder crédito, a intermediar contratos de crédito e a prestar serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito podem ser consultada no sítio na `internet` do Banco de Portugal, em www.bportugal.pt, e no Portal do Cliente Bancário, em https://clientebancario.bportugal.pt".

No entanto, indicou, têm chegado ao seu conhecimento "situações em que o nome de entidades que se encontram ou foram autorizadas é indevidamente utilizado por terceiros em esquemas fraudulentos" apontando que em caso de dúvida, o Banco de Portugal pode ser contactado através do e-mail info@bportugal.pt.