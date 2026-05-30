Banco de Portugal favorável à subida da taxa de juro já em junho. "É importante, quando existem possíveis espirais inflacionistas, que atuemos rapidamente"

Álvaro Santos Pereira considera que o choque energético teria ainda mais impactos na Europa se não estivéssemos a beneficiar dos investimentos resultantes do choque da Inteligência Artificial (IA). E por isso, o Governador diz queSobre o regresso aos défices, considera que asO Governador do Banco de Portugal considera que tem existido equilíbrio entre os apoios dados e as contas certas e traça o seguinte retrato: "".Ainda assim não tem dúvidas: "", numa referência ao salário médio no sector privado.Nesta entrevista, o Governador pede aos governantes e aos sindicatos para olharem para o exemplo nórdico e terem uma atitude reformista. Para a legislação do trabalhoque protege mais o trabalhador, não protegendo o posto de trabalho e diz que em Portugal o sistema continua a ser "" do "" e, "".Diz que "" e "" achar-se que em Portugal se quer privatizar a Segurança Social. E acrescenta: "".O Governador do BdP, Álvaro Santos Pereira,. Esse é o objetivo das recomendações em estudo ao nível das maturidades e das taxas de esforço que serão publicadas nas próximas semanas.Em entrevista ao programa, da Antena1 e do Jornal de Negócios, Álvaro Santos Pereira fala em "" e em relaxamento das regras por parte de alguns bancos, nomeadamente ao nível das maturidades e do LTV para lembrar: "".Reitera que estas recomendações devem ser vinculativas e acrescenta que,Nesta entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o Governador do BdP revela ainda que, no próximo ano, quer já ter disponíveis, para toda a população,para fomentar essa mobilidade aconteça.À Antena1 e ao Jornal de Negócios, Álvaro Santos Pereira fala no caso BES como a "" e elogia a atuação dos técnicos e do então Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.Sobre o caso da compra de ações de empresas do sector não financeiro, já depois da tomada de posse e que motivou os partidos a aprovarem uma audição com o Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira explica o que aconteceu, fala em "" da sua parte e adianta que. Acrescenta que tentou perceber junto da comissão de ética do BCE se estava em causa uma falta grave e que atitude deveria tomar. Tendo atuado proactivamente e tendo sido transparente,Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Paulo Moutinho, do Jornal de Negócios.