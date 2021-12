Banco de Portugal. Incerteza pode causar riscos à estabilidade financeira no médio prazo

, começa por adiantar a instituição bancária, no relatório agora divulgado.Mas

O Banco de Portugal considera que os progressos alcançados pelo setor financeiro, “enquadrados pela convergência para requisitos de regulação e supervisão mais exigentes, contribuíram para que o setor continuasse a assegurar o financiamento da economia portuguesa, em particular dos agentes e setores que viram a sua atividade, rendibilidade e liquidez comprometidos pelos efeitos da pandemia”.







Além disso, permitiram “mitigar os efeitos adversos da pandemia sobre as instituições financeiras e contribuíram para que estas assumissem um papel central na redução dos efeitos adversos sobre a atividade económica e sobre a situação financeira dos agentes económicos”.

Vulnerabilidades e riscos para a estabilidade e banca

Em comunicado , o Banco de Portugal aponta que as quatro principais vulnerabilidades e riscos para a estabilidade financeira são aJá para o setor bancário português a principais vulnerabilidade e riscos, elencadas no relatório são aDe acordo com a instituição bancária,, alerta a instituição liderada por Mário Centeno.O Banco de Portugal também aborda a questão do, que segundo a instituição reflete, entre outras coisas,Apesar de ter vindo a ser avaliado como temporário pelo Banco Central Europeu (BCE), "a revelar-se mais persistente do que o esperado", com o aumento da inflação. Neste caso,, refere ainda o BdP.

Recuperação ecomónica

O Banco de Portugal avisa ainda que no contexto de recuperação económica "poderá tomar medidas macroprudenciais dirigidas à mitigação da potencial acumulação de risco sistémico em alguns setores"., lê-se ainda no documento divulgado pela instituição liderada por Mário Centeno.Embora processo tenha como objetivo, deve ao mesmo tempoQuanto aos apoios às empresas, o BdP pretendee criar “Já relativamente aos desafios do setor bancário, a instituição aponta para a “ponderação dos riscos” e nos seus “processos de decisão” e no “inevitável regresso às normas prudenciais que vigoravam e/ou estavam previstas antes da crise pandémica”.conclui o banco.